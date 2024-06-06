Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:28, 6 июня 2024Мир

Швейцарская организация заявила о задержании советника в России

Швейцарский центр гуманитарного диалога подтвердил задержание советника в России

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Швейцарский центр гуманитарного диалога подтвердил задержание своего советника Лорана Винатье в России. Об этом сообщает Reuters.

«Мы работаем над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения Лорана», — отметили в организации.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве француза по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности России. Гражданин Франции был консультантом центра, который занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      В Пентагоне оценили удары ВСУ американским оружием по России

      Харламова заподозрили в третьей женитьбе

      Гостью обругали в сети за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      В России водителя школьного автобуса осудили за развращение детей

      Глава ЛНР обвинил иностранных инструкторов на Украине в ударах по республике

      В США подвели итоги четвертых летных испытаний Starship

      Королева Великобритании отказалась пожать руку жене Макрона

      17-летняя россиянка вылетела в полуфинале «Ролан Гаррос»

      Жители Москвы заметили смерч

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше