Швейцарская организация заявила о задержании советника в России

Швейцарский центр гуманитарного диалога подтвердил задержание советника в России

Швейцарский центр гуманитарного диалога подтвердил задержание своего советника Лорана Винатье в России. Об этом сообщает Reuters.

«Мы работаем над выяснением более подробных обстоятельств и обеспечением освобождения Лорана», — отметили в организации.

Ранее Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве француза по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности России. Гражданин Франции был консультантом центра, который занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне.