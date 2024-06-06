Раскрыты данные о собиравшем военные сведения о России французе

ТАСС: задержанный в Москве француз занимался Украиной в швейцарском центре

Начало событий в новости Француза задержали в Москве за сбор данных о военной деятельности РФ

Гражданин Франции Лоран Винатье 1976 года рождения, задержанный в Москве за сбор военных сведений о России, работал в швейцарском центре гуманитарного диалога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Он был консультантом, который занимался евразийскими вопросами после переворота на Украине в феврале 2014 года, а прежде в его ведении был конфликт в Чечне.

Ранее 6 июня Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве француза по подозрению в сборе сведений в области военной деятельности России. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По данным следствия, подозреваемый несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и собирал информацию о военной и военно-технической деятельности РФ. Для этого он неоднократно приезжал в Россию, в том числе в Москву, где проводил встречи с россиянами.

В ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.