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14:55, 6 июня 2024Силовые структуры

Француза задержали в Москве за сбор данных о военной деятельности РФ

В Москве задержали француза за сбор данных о военной деятельности РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений в области военной деятельности России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ. По данным следствия, подозреваемый несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.

В ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал египтянина за перевозку крупной партии наркотиков.

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      Илона Палей
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