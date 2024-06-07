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16:48, 7 июня 2024Силовые структуры

Обвиняемый в сборе военных сведений иностранец признал вину

В Москве обвиняемый в сборе военных сведений гражданин Франции признал вину

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

В Москве на заседании в Замоскворецком суде обвиняемый по делу о сборе сведений военной деятельности России гражданин Франции Лоран Винатье признал вину. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании иностранец сказал: «Я принял, что виновен в этом». Сейчас суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения Винатье под стражу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд ЛНР приговорил к 12 годам колонии строгого режима 23-летнего гражданина Украины Дениса Задираку по делу о шпионаже. Следствие и суд установили, что с июня по сентябрь 2022 года Задирака собирал информацию о перемещении и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России на территории Кременского и Сватовского районов республики. Сведения мужчина отправлял украинским спецслужбам через мессенджер.

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      Анна Габай
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