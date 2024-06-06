Украинец получил 12 лет колонии за шпионаж в ЛНР

В ЛНР суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима 23-летнего гражданина Украины Дениса Задираку по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что с июня по сентябрь 2022 года Задирака собирал информацию о перемещении и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России на территории Кременского и Сватовского районов республики. Сведения мужчина отправлял украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в сборе военных данных задержан француз.