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20:39, 6 июня 2024Силовые структуры

Украинец получил 12 лет колонии за шпионаж в ЛНР

В ЛНР суд приговорил украинца к 12 годам колонии за шпионаж

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 12 годам колонии строгого режима 23-летнего гражданина Украины Дениса Задираку по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие и суд установили, что с июня по сентябрь 2022 года Задирака собирал информацию о перемещении и местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России на территории Кременского и Сватовского районов республики. Сведения мужчина отправлял украинским спецслужбам через мессенджер.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в сборе военных данных задержан француз.

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