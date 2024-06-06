Задержание француза за сбор военных сведений в Москве попало на видео

СК показал видео задержания француза, подозреваемого в сборе военных сведений

Задержание в Москве гражданина Франции, подозреваемого в сборе сведений в области военной деятельности России, попало на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно, как правоохранители подходят к мужчине, который сидит за столиком на летней веранде заведения, что-то ему говорят, после чего он встает и следует к служебной машине. Француза доставляют в Следственный комитет.

О задержании иностранца стало известно ранее, 6 июня. По данным следствия, мужчина несколько лет не предоставлял документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов, и собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК России. В ближайшее время иностранцу предъявят обвинение и изберут меру пресечения.