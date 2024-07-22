Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:55, 22 июля 2024Бывший СССР

Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

Убийство экс-депутата Рады Фарион готовилось минимум месяц

Фото: Roman Baluk / Reuters

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион готовилось как минимум месяц. Подробности сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следствие рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции появились основания полагать, что именно объявленный в розыск молодой человек стрелял в Фарион.

Ранее МВД Украины объявило в розыск подозреваемого и опубликовало на него ориентировку. Предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения. Мужчина выслеживал Ирину Фарион в течение нескольких недель, в момент покушения он был в перчатках, с оружием без глушителя.

Основными мотивами преступника следствие считает личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США начали подозревать, что Байдена нет в живых. Его не видели на публике уже двое суток

      Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

      Дуров назвал число пользователей Telegram

      Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

      Раскрыта политика США по Украине в случае избрания Харрис на пост президента

      Путин назначил нового замглавы МЧС России

      Обращение Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС России

      Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом

      СК подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО

      SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше