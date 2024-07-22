Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

Убийство экс-депутата Рады Фарион готовилось минимум месяц

Убийство бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион готовилось как минимум месяц. Подробности сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что следствие рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции появились основания полагать, что именно объявленный в розыск молодой человек стрелял в Фарион.

Ранее МВД Украины объявило в розыск подозреваемого и опубликовало на него ориентировку. Предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения. Мужчина выслеживал Ирину Фарион в течение нескольких недель, в момент покушения он был в перчатках, с оружием без глушителя.

Основными мотивами преступника следствие считает личную неприязнь к Фарион и ее общественно-политическую деятельность.

