На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Он следил за экс-депутатом Рады несколько недель

МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Фарион

МВД Украины объявило в розыск подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, а также опубликовало на него ориентировку.

На представленных кадрах с места преступления можно увидеть сидящего на скамейке парня (вероятно, возле подъезда Фарион), который одет в спортивные штаны темного цвета, черную кофту с длинным рукавом, сверху которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. На голове — панама темного цвета с эмблемой по центру, с широкими полями. На ногах у него также черно-красные кроссовки. Лицо он при этом спрятал под крупными очками.

Как уточнило ведомство, предполагаемому киллеру экс-депутата около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, также он худощавого телосложения.

Напавший на Фарион мужчина следил за ней в течение нескольких недель

Ранее сообщалось, что 60-летняя Фарион умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее 19 июля. Экс-парламентарию выстрелили в висок. Отмечалось, что киллер был в перчатках, с оружием без глушителя. По данным депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), предварительно, нападавший ждал политика у дома.

Как рассказала соседка Фарион Мария Бабюк, ставшая свидетелем бегства преступника, предполагаемый убийца в течение двух недель каждый день следил за подъездом экс-депутата. «Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке», — уточнила она.

Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион Фото: Roman Baluk / Reuters

Другая соседка Фарион, которая тоже видела этого парня, добавила, что он казался странным. «Я даже к двум соседям подошла и обратила на него внимание, говорю, что-то не так, потому что он очень долго здесь сидит, наблюдает», — сказала она.

При этом некоторые соседи успели поговорить с подозреваемым, и он им рассказал, что приехал из Тернополя.

МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион

Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, основными версиями убийства Фарион являются личная неприязнь и ее общественно-политическая деятельность. Он также не исключил, что убийство носит заказной характер.

Как известно, Фарион была членом украинской националистической партии «Свобода», неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

В 2023 году она опубликовала электронное письмо студента из Крыма, который поддержал ее слова о том, что русскоязычные военнослужащие Вооруженных сил Украины не являются украинцами.