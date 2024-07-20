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02:39, 20 июля 2024Бывший СССР

Раскрыты основные версии убийства Фарион

МВД Украины: основной версией убийства Фарион является личная неприязнь

Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости

Основными версиями убийства бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, которые в настоящее время рассматриваются полицией, являются личная неприязнь и общественно-политическая деятельность. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники правоохраниетльных органов не исключают, что убийство было заказным.

Ранее сообщалось, что Фарион умерла в больнице во Львове после покушения, совершенного на нее в пятницу, 19 июля. Информацию о смерти 60-летней Фарион подтвердил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, а также мэр города Андрей Садовой.

Как сообщала местная журналистка Марта Олиярник, экс-парламентарию выстрелили в висок. Нападавшему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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      Марина Совина
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