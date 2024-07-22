Премьер Грузии заявил о более раннем окончании конфликта на Украине в случае победы Трампа

Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.
«Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе», — заявил Кобахидзе.
По его словам, мир в регионе изменит отношение Запада к Грузии.
Ранее в Грузии заявили о готовности улучшать отношения с США. Во время разговора с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека премьер-министр республики заявил, что Грузия готова к встречным шагам и «прагматичным, рациональным и справедливым подходам».