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11:48, 22 июля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о более раннем окончании конфликта на Украине в случае победы Трампа

Кобахидзе: конфликт на Украине завершится раньше в случае победы Трампа
СюжетВыборы президента США 2024
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Если Трамп победит на выборах, война на Украине завершится еще раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе», — заявил Кобахидзе.

По его словам, мир в регионе изменит отношение Запада к Грузии.

Ранее в Грузии заявили о готовности улучшать отношения с США. Во время разговора с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека премьер-министр республики заявил, что Грузия готова к встречным шагам и «прагматичным, рациональным и справедливым подходам».

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      Валентин Карант
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