В Грузии заявили о готовности улучшать отношения с США

Премьер Грузии Кобахидзе: Тбилиси готов улучшать отношения с США

Власти Грузии готовы улучшать отношения с США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он встретился в Тбилиси с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей. Во время разговора премьер подтвердил, что Грузия готова к встречным шагам и «прагматичным, рациональным и справедливым подходам».

Они также обсудили предстоящие парламентские выборы, которые пройдут в Грузии в октябре. Кобахидзе отметил, что в стране будет обеспечено проведение свободных выборов.

Ранее Кобахидзе прокомментировал санкции США и Евросоюза против Грузии. По его словам, утвержденные ими ограничения «не отвечают ожиданиям» грузинских властей о перезагрузке отношений.