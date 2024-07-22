Премьер-министр Грузии назвал президента Латвии неинтересным политиком

Премьер Грузии Кобахидзе: президент Латвии Ринкевичс — неинтересный политик

Заявления президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с критикой Грузии «не представляют интереса» для грузинского общества. Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает издание «Взгляд».

По словам политика, Ринкевичс несколько месяцев назад требовал от Грузии ввести санкции против России. Также Латвийский лидер критиковал грузинский закон «О прозрачности иностранного влияния» и призвал «ограничить» статус Грузии как страны-кандидата в Европейский союз.

«На фоне таких требований любые заявления президента Латвии не должны удивлять», — сказал Кобахидзе.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что съесть 20 хинкали и два хачапури в Грузии недостаточно, чтобы разобраться в стране. По его словам, западные страны создали «микро-Грузию» среди некоммерческих организаций и, игнорируя мнение остальных жителей страны, пользуются информацией, поступающей только из этого ограниченного круга.