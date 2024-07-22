Приехавшая в Европу туристка была найдена в машине бездыханной с ножевыми порезами

Европейская туристка приехала на автофургоне в испанскую провинцию Кастельон и была найдена бездыханной при загадочных обстоятельствах. Подробностями истории поделилось местное издание Murcia Today.

Уточняется, что во вторник, 16 июля, полицейские обнаружили машину 60-летней француженки, припаркованную в специально отведенном месте для транспортных средств, с которого открывается живописный вид на море и пляж. Все тело путешественницы было покрыто ножевыми порезами.

Как пишет источник, изначально следователи предполагали, что женщина отправилась в поездку с компаньоном, однако местные власти сообщили, что она была одна. Офицеры исследовали весь район, где произошла трагедия, и допросили десятки потенциальных свидетелей, но не обнаружили никаких подсказок. Пока рассматриваются все возможные мотивы, включая сексуально мотивированное преступление и ограбление, которое пошло не по плану.

Ранее британский турист пропал без вести на Тенерифе, Испания, и был найден бездыханным через месяц. Молодой человек заблудился в отдаленной части острова, позвонил другу и сообщил, что на его телефоне остался только один процент заряда.

