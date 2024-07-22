Прилетевшему в Россию туристу пригрозили тюрьмой за провоз украшений Tiffany

Таможенники в Самаре изъяли у туриста из Баку серьги Tiffany за 1,5 миллиона

Прибывшему из Азербайджана в Россию туристу пригрозили тюрьмой за незаконный провоз дорогостоящих украшений. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Прилетевшего из Баку мужчину остановили инспекторы во время прохождения «зеленого» коридора в аэропорту Самары. В его багаже были обнаружены серьги Tiffany, сертификаты подлинности и чек на ювелирное изделие. Отмечается, что пассажирскую декларацию он не подавал.

«По заключению эксперта товар изготовлен из сплава платины 950-й пробы с вставками из бриллиантов, а именно природного алмаза», — говорится в сообщении. В результате российские таможенники изъяли у туриста серьги, стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Теперь нарушителю грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники в московском аэропорту Шереметьево изъяли у летевших в Таиланд россиянок украшения на 21 миллион рублей. Туристки следовали в популярную курортную страну Азии транзитом через Китай и пытались пронести контрабанду через «зеленый коридор».