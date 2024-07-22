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12:56, 22 июля 2024Бывший СССР

Пушилин поделился подробностями работы системы Купол Донбасса

Пушилин: система «Купол Донбасса» смогла за неделю обезвредить 184 БПЛА

Фото: РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о работе системы «Купол Донбасса», которой удалось обезвредить 184 украинских БПЛА за неделю, передает РИА Новости.

«Очень серьезную работу проводят наши подразделения — это система "Купол Донбасса", которая сейчас управляется УФСБ по Донецкой народной республике. Я вам скажу, очень большое количество беспилотников удается перехватить или уничтожить», — рассказал Пушилин.

По его словам, система спасла множество жизней, потому как беспилотники были нацелены на гражданские объекты и на причинение вреда гражданскому населению.

Ранее Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ежедневно берут под контроль новые улицы и дома в населенном пункте Красногоровка. По словам чиновника, бои в населенном пункте все еще продолжаются.

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      Валентин Карант
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