Пушилин рассказал о ходе боев в Красногоровке

Пушилин: ВС России продвигаются в Красногоровке

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ежедневно берут под контроль новые улицы и дома в населенном пункте Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР). О ходе боев рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если говорить про Красногоровку, это следующий относительно крупный населенный пункт после Авдеевки, так стоит расценивать, освобождение которого мы ждем», — сообщил Пушилин.

По словам чиновника, бои в населенном пункте все еще продолжаются.

Ранее Пушилин рассказал, что в фронтовых населенных пунктах ДНР Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население.

«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — рассказал глава ДНР.