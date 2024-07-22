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10:04, 22 июля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о расстрелах военными ВСУ пытающихся эвакуироваться в Россию людей

Пушилин: ВСУ расстреливают людей, пытающихся эвакуироваться на территорию России
СюжетНаселение России:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В фронтовых населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреливают мирное население. Огонь украинские военные открывают по людям, пытающимся эвакуироваться на территорию России, заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас мы концентрируем свои усилия на беженцах. Противник, чтобы не допустить выхода на нашу сторону местных жителей, просто их расстреливает», — рассказал глава ДНР.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о расстрелах военными ВСУ сослуживцев, желающих сдаться в плен. По его словам, это происходило в Работино. Лебедев отмечал, что украинские бойцы находились в данном населенном пункте без эвакуации и снабжения.

Информацию о расстреле солдат ВСУ, пытающихся сдаться или отступить, также подтверждал ирландский журналист Чей Боуз. Он писал, что на Украине мужчин похищают и отправляют на фронт почти без подготовки, а за нежелание воевать по ним открывают огонь.

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      Екатерина Грищенко
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