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18:24, 22 июля 2024Экономика

Путин подписал закон о социальных банковских вкладах

Россияне с низкими доходами смогут открыть социальный банковский вклад

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

С июля 2025 года россияне с низкими доходами смогут открывать один социальный банковский вклад и один социальный банковский счет. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Воспользоваться этим смогут граждане, которые получают социальную помощь. Открыть вклад или счет можно будет в электронной форме через сайт Госуслуг. На социальный вклад можно будет внести не более 50 тысяч рублей. Вносить деньги в иностранной валюте не разрешается.

По социальному вкладу банк будет устанавливать максимальную процентную ставку. Проценты будут выплачивать каждый месяц. Отказать в открытии социального банковского вклада банки не смогут. А еще банк не будет взимать комиссию за переводы, но только если в течение месяца сумма не превысит 20 тысяч рублей.

Госдума одобрила законопроект в начале июля. Тогда стало известно, что договор социального банковского вклада будет заключаться на один год. Потом его можно продлить на такой же срок, но при условии, что к моменту его завершения россиянин продолжит получать социальную поддержку.

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      Платон Щукин
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