Госдума приняла закон о вкладах и счетах для бедных россиян

ТАСС: Госдума приняла закон о банковских продуктах для людей с низкими доходами

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, согласно которому в России могут появиться социальные банковские счета и вклады для граждан с низкими доходами. Об этом сообщило ТАСС.

Сначала предполагалось, что доход по этим продуктам будут начислять, привязывая процентную ставку к ключевой. Потом парламентарии решили, что лучше увязывать этот доход с лучшими условиями, которые имеются в конкретном банке.

Открыть такие счета и вклады можно будет через Единый портал госуслуг. Однако сделать это смогут только граждане, которым положены меры социальной защиты. Сведения, подтверждающие такой статус, должны быть размещены в государственной информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Договор социального банковского вклада будет заключаться на один год. Потом его можно продлить на такой же срок, но при условии, что к моменту его завершения россиянин продолжит получать социальную поддержку. При этом на счет будет нельзя положить больше 50 тысяч рублей. Вносить деньги в иностранной валюте не разрешается.

Кроме того, банку запрещается брать комиссию за перевод денег с социального банковского счета в размере не больше 20 тысяч рублей в течение календарного месяца, а также за открытие, обслуживание и пополнение социального банковского счета, предоставление и использование платежной карты.

Больше одного социального банковского счета (вклада) заводить нельзя.

Ранее выяснилось, что в первые шесть месяцев 2024 года жители России чаще всего открывали вклады сроком на полгода. Еще 5,4 процента предпочитали ограничиваться тремя месяцами.

По итогам первой половины 2024 года средний размер открытых в РФ банковских вкладов преодолел отметку в миллион рублей и достиг почти 1,1 миллиона.