Назван тип самых популярных в России банковских вкладов

«Банки.ру»: чаще всего жители России открывают вклады сроком на полгода

В первом полугодии 2024 года россияне чаще всего открывали вклады сроком на шесть месяцев. К такому выводу пришли эксперты платформы «Банки.ру». Их цитирует «Газета.Ru».

Оказалось, что 94 процента от общего числа пришлись именно на такие вклады. Еще 5,4 процента вносили деньги в кредитную организацию на три месяца.

Также выяснилось, что 57 процентов людей, открывших депозиты, — мужчины. Что касается возраста, то наиболее активно к такой форме сбережений прибегали люди от 35 до 44 лет, а также от 45 до 54 лет. Это 26 и 25 процентов соответственно.

Больше 50 процентов всех вкладов завели в Центральном федеральном округе. На втором месте Приволжский ФО, а на третьем — Северо-Западный ФО. В Северо-Кавказском федеральном округе доля вкладчиков дошла лишь до одного процента.

В первом полугодии средний размер открытых в РФ банковских вкладов превысил миллион рублей. Максимальный средний размер зафиксировали в мае 2024 года. Одно из объяснений этого — улучшение условий по депозитам.

По мнению директора по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анны Гондусовой, хорошей альтернативой депозиту может стать использование биржевого паевого инвестиционного фонда денежного рынка. Такие сейчас есть у многих крупных управляющих компаний.