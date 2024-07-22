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16:24, 22 июля 2024Силовые структуры

Путин подписал закон об исключении из ведения МВД по некоторым административным статьям

Путин подписал закон об исключении некоторых административных статей для МВД

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому из ведения органов внутренних дел исключаются некоторые административные статьи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, ограничения касаются административных правонарушений в области обеспечения предпринимательской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, охраны собственности, охраны природопользования и обращения с животными, охраны в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, охраны на транспорте и других.

Ранее сообщалось, что у ФСБ появится возможность обрабатывать персональные данные своих сотрудников без их согласия.

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      Анна Габай
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