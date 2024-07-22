Путин подписал закон об исключении из ведения МВД по некоторым административным статьям

Путин подписал закон об исключении некоторых административных статей для МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому из ведения органов внутренних дел исключаются некоторые административные статьи. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, ограничения касаются административных правонарушений в области обеспечения предпринимательской деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, охраны собственности, охраны природопользования и обращения с животными, охраны в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, охраны на транспорте и других.

Ранее сообщалось, что у ФСБ появится возможность обрабатывать персональные данные своих сотрудников без их согласия.