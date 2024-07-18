В Госдуме одобрили предоставление ФСБ новых возможностей в отношении сотрудников

ФСБ сможет обрабатывать персональные данные сотрудников без их согласия

У ФСБ появится возможность обрабатывать персональные данные своих сотрудников без их согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Внесение соответствующей поправки одобрил профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Из нее следует, что ведомство сможет обрабатывать персональные данные военного и гражданского персонала службы, в том числе биометрические, без получения согласия со стороны сотрудников. Поправка направлена на обеспечение собственной безопасности органов ФСБ, отмечается в законопроекте.

28 июня сообщалось, что ФСБ сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве.