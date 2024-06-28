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22:07, 28 июня 2024Силовые структуры

ФСБ получила доступ к документам призывников

ФСБ получила доступ к документам претендующих на службу в ведомстве призывников

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Это следует из постановления правительства РФ.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах федеральной службы безопасности, в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — говорится в документе.

24 июня президент России Владимир Путин обновил положение о ФСБ и наделил ведомство правом участвовать в отборе призывников. В новом пункте документа сказано, что ФСБ будет участвовать в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в целях комплектования органов безопасности.

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      Марина Совина
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