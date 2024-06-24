Президент России Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников

Президент России Владимир Путин обновил положение о Федеральной службе безопасности (ФСБ) и наделил ведомство правом участвовать в отборе призывников. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В новом пункте положения сказано, что ФСБ будет участвовать в отборе граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, в целях комплектования органов безопасности. Также в указе внесены и другие изменения.

Ранее Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции.