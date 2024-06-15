Сотрудникам ФСИН расширят полномочия в части применения силы и цензуре

Минюст готовит проект, расширяющий полномочия ФСИН в применении силы и цензуре

Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, сотрудники ФСИН могут получить право применять физическую силу, ряд спецсредств и оружие для задержания осужденных преступников, которые уклоняются от наказания, если они оказывают сопротивление, либо пытаются причинить вред окружающим или себе.

Помимо этого сменится порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных, который будет определяться решением ФСИН. Срок такого цензурирования посланий на русском языке не должен превышать трех рабочих дней, а на иностранном языке — семи рабочих дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новый главных управлений в ФСИН.