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05:04, 15 июня 2024Силовые структуры

Сотрудникам ФСИН расширят полномочия в части применения силы и цензуре

Минюст готовит проект, расширяющий полномочия ФСИН в применении силы и цензуре

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России подготовил проект поправок к законам об уголовно-исполнительной системе, подразумевающих расширение полномочий сотрудников федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) в части применения физической силы и специальных средств в отношении осужденных, а также цензуры отправляемой в места заключения корреспонденции. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, сотрудники ФСИН могут получить право применять физическую силу, ряд спецсредств и оружие для задержания осужденных преступников, которые уклоняются от наказания, если они оказывают сопротивление, либо пытаются причинить вред окружающим или себе.

Помимо этого сменится порядок осуществления цензуры писем, почтовых карточек и телеграмм заключенных, который будет определяться решением ФСИН. Срок такого цензурирования посланий на русском языке не должен превышать трех рабочих дней, а на иностранном языке — семи рабочих дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новый главных управлений в ФСИН.

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      Марина Совина
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