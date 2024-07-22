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14:40, 22 июля 2024Путешествия

Пьяный пассажир избил охранника в аэропорту Москвы и попал на видео

Shot: пьяный пассажир напал на охранника в Шереметьево и сломал ему нос

Пьяный пассажир избил охранника в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали журналистам, что драка произошла вечером в воскресенье, 21 июля, в терминале В, обслуживающем внутренние рейсы. По их словам, сильно выпивший мужчина попытался пройти на посадку в самолет, летевший в Иркутск, но его остановила охрана. Разозлившийся путешественник напал на одного из сотрудников службы безопасности, сломал ему нос и травмировал голову. Другие охранники сумели успокоить дебошира и не пустили его на борт, пишет источник.

18 июля боец ММА Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. Спортсмен напал на туриста из-за того, что он и его семья не давали ему проехать по дороге для VIP-пассажиров.

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      Алина Черненко
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