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07:41, 22 июля 2024Россия

Раскрыт «портрет» мигранта в России

РБК: среднестатистическим мигрантом в РФ оказался таждик со средним образованием

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Росстат раскрыл «портрет» среднестатистического международного мигранта в России. Об этом сообщает РБК.

Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет родом из Таджикистана. Усредненный мигрант не имеет высшего образования. Он прибыл в Россию «по причинам личного, семейного характера», тогда как трудовыми целями в 2023 году в страну приехали лишь 28 процентов иностранцев.

Ранее группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила депортировать трудовых мигрантов в случае, если их сертификат о знании русского языка был признан недействительным. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 22 июля. Уточняется, что, помимо языка, высылать будут за незнание основ законодательства и истории России. При этом депортация будет проводиться на средства самих мигрантов или за счет дипмиссий.

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      Марина Совина
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