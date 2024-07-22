Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 22 июля 2024Мир

Раскрыта политика США по Украине в случае избрания Харрис на пост президента

Politico: Харрис продолжит политику Байдена по Украине в случае избрания

Вице-президент Камала Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что политик активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. «В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву», — говорится в статье.

По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к деятельности на мировой арене.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США начали подозревать, что Байдена нет в живых. Его не видели на публике уже двое суток

      Российская байкерша-блогер МотоТаня погибла в Турции в ДТП

      Дуров назвал число пользователей Telegram

      Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

      Раскрыта политика США по Украине в случае избрания Харрис на пост президента

      Путин назначил нового замглавы МЧС России

      Обращение Шварценеггера к россиянам признали дискредитацией ВС России

      Стало известно о планах Нетаньяху встретиться с Трампом

      СК подтвердил задержание следователя по делу о расправе над ветераном СВО

      SHAMAN отреагировал на присвоение ему звания Заслуженного артиста России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше