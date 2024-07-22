Раскрыта политика США по Украине в случае избрания Харрис на пост президента

Politico: Харрис продолжит политику Байдена по Украине в случае избрания

Вице-президент Камала Харрис продолжит внешнеполитическую линию действующего американского лидера Джо Байдена, в том числе и по Украине, в случае избрания на пост главы Белого дома. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что политик активно поддерживает Украину в ее борьбе с Россией. «В июне Харрис представляла США на саммите мира по Украине, и тогда состоялась ее шестая встреча с Зеленским. Она выступает за трансатлантическое сотрудничество в вопросах оказания помощи Киеву», — говорится в статье.

По словам руководящего члена комитета по вооруженным сервисам палаты представителей США Адама Смита, Харрис готова к деятельности на мировой арене.

21 июля Байден официально объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. В качестве претендента на президентский пост от демократов он поддержал кандидатуру Харрис. При этом Байден подчеркнул, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.