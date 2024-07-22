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22:25, 22 июля 2024Мир

Раскрыто сделанное Трампом предложение Кеннеди-младшему

WP: Трамп предлагал Кеннеди-младшему должность в своей администрации

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предлагал кандидату на пост главы государства Роберту Кеннеди-младшему высокую должность в своей администрации в обмен на поддержку на предстоящих выборах. Предложение раскрыла газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что Кеннеди-младшему предлагали должность, связанную со здоровьем и медициной. Кандидат отказался от сделанного предложения, решив продолжить борьбу за пост президента.

«Я очень уважаю президента Трампа за то, что он обратился ко мне. Никто из Национального комитета Демократической партии ни на высокой, ни на низкой должности не обращался ко мне за 18 месяцев. Вместо этого они собирали миллионы на то, чтобы сорвать мою кампанию», — подчеркнул Кеннеди-младший.

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко полагает, что если на выборах победит Дональд Трамп, то не стоит ждать, что он отменит введенные против России санкции. Кроме того, он снова начнет торговые войны.

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      Евгений Силаев
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