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17:39, 22 июля 2024Путешествия

Раскрыты обстоятельства крушения SSJ-100 в Подмосковье

МАК: перед крушением SSJ-100 превысил скорость и перешел в пикирование

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) раскрыл обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Подмосковье.

В МАК рассказали, что на шестой минуте полета на скорости 320 узлов SSJ-100 перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Пилоты попытались вывести самолет из пикирования с помощью рукояти управления, но безуспешно. Расследование для определения причин крушения продолжается.

Ранее эксперты и комиссия определили приоритетную версию крушения SSJ-100 под Коломной. Предварительно, катастрофа не связана с работой двигателей.

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      Алина Черненко
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