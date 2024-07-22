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11:01, 22 июля 2024Моя страна

Раскрыты самые необходимые россиянам вещи в отпуске

Россияне стали скупать средства с SPF-защитой в 2,2 раза чаще

Фото: Olesya Kuprina / Shutterstock / Fotodom

Россияне чаще всего покупают в отпуск солнцезащитные кремы, флаконы для жидкостей и книги. Самые необходимые туристам в сезон летних отпусков товары раскрыли эксперты маркетплейса «Мегамаркет», исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно опубликованным данным, россияне стали внимательнее относиться к уходу за кожей на отдыхе — спрос на средства с SPF-защитой увеличился в 2,2 раза. «Тренд заботы о здоровье кожи широко распространился среди молодежи — молодые люди до 25 лет приобретают товары для защиты от солнца на 187 процентов чаще, чем в прошлом году», — обратили внимание аналитики.

Кроме того, выяснилось, что для отпуска россияне часто приобретают флаконы для жидкостей до 100 миллилитров, которые можно брать в ручную кладь — рост продаж составил 98 процентов по сравнению с 2023 годом.

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В сезон летних отпусков популярность набирают и печатные книги. «Примечательно, что покупают их заранее — пик продаж приходится на май», — отметили специалисты и добавили, что популярнее всего художественная детская литература из списков для чтения на каникулы, развивающая литература и комиксы.

Летом россияне также чаще проводят время в туристических походах и приобретают весь необходимый для них инвентарь. По данным экспертов, спрос на походный набор вырос на 134 процента. В 2024 году выросли продажи палаток и спальников. Основные потребители товаров из этой категории — мужчины от 34 до 44 лет, а самое популярное приобретение — туристический фонарь.

В июне стало известно, что россияне начали в 2,5 раза активнее покупать инвентарь для водных видов спорта. Согласно данным аналитиков, наиболее популярными оказались товары для активностей, которыми можно заниматься в черте города или окрестностях. Так, весной россияне активно приобретали доски для плавания и водные лыжи.

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      Марк Успенский
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