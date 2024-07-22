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13:27, 22 июля 2024Россия

Раскрыты суточные потери украинских войск

Минобороны России: ВСУ потеряли до 1970 военнослужащих за сутки

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1970 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери — 620 человек — украинские войска понесли в зоне ответственности российских подразделений группировки войск «Юг». Еще 520 военнослужащих ВСУ лишились во время боестолкновений с подразделениями группировки войск «Запад».

Больше 800 военнослужащих Киев потерял при боевом контакте с подразделениями группировок войск «Север», «Центр», «Восток» и «Днепр».

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      Никита Абрамов
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