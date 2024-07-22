Журналист Репке заявил, что за неделю ВСУ потеряли шесть деревень

Военный обозреватель Юлиан Репке указал на территориальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«За прошедшую неделю украинская армия оставила шесть деревень и более 40 квадратных километров территории. У кого-нибудь есть идеи, как Киев может уменьшить скорость своих потерь?» — задался вопросом европейский журналист.

Ранее Репке заявил о развале украинского фронта в Донбассе. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует продвижение российских войск на этом участке на три километра за неделю.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что тактика Вооруженных сил России атаковать энергетическую систему Украины оказалась успешной. В материале уточнялось, что к зиме ситуация в стране станет критической.