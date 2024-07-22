Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:20, 22 июля 2024Интернет и СМИ

В Европе указали на территориальные потери ВСУ

Журналист Репке заявил, что за неделю ВСУ потеряли шесть деревень

Фото: Alina Smutko / Reuters

Военный обозреватель Юлиан Репке указал на территориальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пост об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«За прошедшую неделю украинская армия оставила шесть деревень и более 40 квадратных километров территории. У кого-нибудь есть идеи, как Киев может уменьшить скорость своих потерь?» — задался вопросом европейский журналист.

Ранее Репке заявил о развале украинского фронта в Донбассе. Он подчеркнул, что об этом свидетельствует продвижение российских войск на этом участке на три километра за неделю.

До этого немецкое издание Berliner Zeitung заявило, что тактика Вооруженных сил России атаковать энергетическую систему Украины оказалась успешной. В материале уточнялось, что к зиме ситуация в стране станет критической.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

      Москвичам пообещали грозы

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше