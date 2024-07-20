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15:13, 20 июля 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о развале украинского фронта в Донбассе

Аналитик Bild: украинский фронт в Донбассе разваливается на нескольких участках

Фото: Reuters

Линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе разваливается на нескольких участках. Об этом заявил журналист немецкого издания Bild и военный обозреватель Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

Репке прокомментировал информацию о взятии Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Он отметил, что населенный пункт находится в 22 километрах восточнее Покровска.

Аналитик отметил продвижение ВС России на данном участке фронта в ДНР на три километра за последнюю неделю. «Последнее наступление является еще одним свидетельством развала украинского фронта на нескольких участках», — подчеркнул эксперт.

Ранее немецкое издание Berliner Zeitung заявило об успешности тактики ВС России на Украине. По мнению издания, Украина находится на грани коллапса и будет вынуждена принять мир на условиях России без западной поддержки.

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