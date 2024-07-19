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14:38, 19 июля 2024Бывший СССР

В Германии заявили об успешности тактики ВС России на Украине

BZ: тактика ВС РФ атаковать энергетику Украины оказалась успешной

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тактика Вооруженных сил (ВС) России атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру истощила Украину и оказалась успешной, пишет немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

«Ближе к зиме ситуация станет критической, а за это время Украина не успеет устранить повреждения. Попытки ремонта даже если и предпринимаются, то только в случае крайней необходимости», — пишет издание.

Отмечается, что отсутствие попыток ремонта касаются как и возможных новых атак со стороны ВС России, так и нехватки необходимых для этого запчастей.

Украина, по словам BZ, находится на грани коллапса и, если Запад не увеличит ей поддержку, стране придется принять мир на условиях России.

Ранее народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что расходы государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 года на защиту энергетической инфраструктуры страны недовыполнены на 21 процент. Он отметил, что в первом квартале мероприятия, направленные на оборону энергетических объектов, вообще не проводились.

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      Валентин Карант
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