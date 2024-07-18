В Раде признали проблемы в защите энергетической инфраструктуры

Нардеп Гончаренко: расходы на защиту энергоинфраструктуры недовыполнены на 21 %

Расходы государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 года на защиту энергетической инфраструктуры страны недовыполнены на 21 процент. Проблемы в сохранении энергоинфраструктуры признал в Telegram народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«За первое полугодие 2024 года запланированные госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21 процент меньше запланированного», — заявил нардеп.

Он отметил, что в первом квартале мероприятия, направленные на оборону энергетических объектов, вообще не проводились.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко призвал власти Украины честно рассказать о дефиците электричества в стране. По его словам, Украина будет испытывать проблемы в сфере энергетики в течение ближайших десятилетий.