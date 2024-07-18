Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 18 июля 2024Бывший СССР

В Раде признали проблемы в защите энергетической инфраструктуры

Нардеп Гончаренко: расходы на защиту энергоинфраструктуры недовыполнены на 21 %

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Расходы государственного бюджета Украины за первое полугодие 2024 года на защиту энергетической инфраструктуры страны недовыполнены на 21 процент. Проблемы в сохранении энергоинфраструктуры признал в Telegram народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«За первое полугодие 2024 года запланированные госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21 процент меньше запланированного», — заявил нардеп.

Он отметил, что в первом квартале мероприятия, направленные на оборону энергетических объектов, вообще не проводились.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко призвал власти Украины честно рассказать о дефиците электричества в стране. По его словам, Украина будет испытывать проблемы в сфере энергетики в течение ближайших десятилетий.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Не возникло ощущение, что ошиблись комнатой?» Лавров иронично прокомментировал поведение постпреда США в ООН

      Российские военные уничтожили артиллерийское орудие ВСУ под Херсоном

      Виктория Цыганова высказалась о поведении Лаймы Вайкуле

      Стало известно о возможном депрессивном расстройстве стрелявшего в Трампа Крукса

      Амнистированный после СВО россиянин попытался изнасиловать 70-летнюю женщину

      Европа обозначила сроки отправки на Луну модуля Argonaut

      В матче MLS сыграл 14-летний футболист

      Мэр российского города рассказал о школах с преобладанием не знающих русского языка детей

      Внучка Трампа назвала своего дедушку заботливым и любящим

      Россиянам посоветовали способы сэкономить при ремонте на кухне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше