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14:52, 22 июля 2024Культура

Стало известно об участии Мадонны в разработке сценария нового «Дэдпула»

Певица Мадонна приняла участие в работе над сценарием фильма «Дэдпул 3»
Мадонна

Мадонна. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Американская поп-исполнительница Мадонна приняла участие в работе над сценарием фильма «Дэдпул 3». Об этом актер и исполнитель одной из главных ролей в картине Райан Рейнольдс рассказал в ходе подкаста SiriusXM, ролик доступен на YouTube.

Рейнольдс и режиссер проекта Шон Леви отправились на встречу с певицей, чтобы получить ее одобрение на использование в фильме трека Like a Prayer.

По словам актера, исполнительница также помогла им с разработкой сценария, сделав «важное замечание», к которому прислушалась съемочная группа. «Боже мой, она посмотрела сценарий и, я не шучу, она такая: "Тебе стоило бы сделать это, это и это в этот момент". И, надо сказать, она попала в точку», — поделился он.

Ранее Marvel представила первый трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир».

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      Варвара Кошечкина
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