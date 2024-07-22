Ребенок приехал с семьей в Россию из Саудовской Аравии, выпал из окна отеля и не выжил

Ребенок из Саудовской Аравии выпал из окна отеля в Санкт-Петербурге и не выжил

Шестилетний ребенок приехал с семьей в Россию из Саудовской Аравии и выпал из окна отеля в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Уточняется, что несчастный случай произошел в ночь с 20 на 21 июля на Невском проспекте. Юного туриста с тяжелыми травмами доставили в больницу Раухфуса, однако он не выжил. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

В начале июня турист выпал из окна гостиницы на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Прибывшим на место происшествия медикам также не удалось спасти мужчину.