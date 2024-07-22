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12:23, 22 июля 2024Ценности

Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

Певица и актриса Рита Ора в коричневом бюстгальтере прогулялась по Италии

Фото: Hollie Adams / Reuters

Певица и актриса Рита Ора в откровенном наряде прогулялась по Италии. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница прошлась по улице в коричневом бюстгальтере от купальника и длинной цветной юбке-миди с низкой посадкой и широким поясом. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с плоским животом. В руках звезда держала темно-зеленую бейсболку и маленькую красно-голубую сумку.

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В качестве аксессуаров она выбрала несколько цепочек на шею и украшение, опоясывающее линию живота. Вдобавок она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.

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      Екатерина Ештокина
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