Рита Ора прогулялась по улице в бюстгальтере

Певица и актриса Рита Ора в коричневом бюстгальтере прогулялась по Италии

Певица и актриса Рита Ора в откровенном наряде прогулялась по Италии. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница прошлась по улице в коричневом бюстгальтере от купальника и длинной цветной юбке-миди с низкой посадкой и широким поясом. При этом она продемонстрировала подтянутую фигуру с плоским животом. В руках звезда держала темно-зеленую бейсболку и маленькую красно-голубую сумку.

В качестве аксессуаров она выбрала несколько цепочек на шею и украшение, опоясывающее линию живота. Вдобавок она распустила волосы и сделала макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июле Рита Ора вышла на сцену в оголяющем тело наряде. Исполнительница появилась перед поклонниками в бра цвета металлик и голубых кожаных микрошортах, надетых поверх колготок.