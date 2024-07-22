Россиянам назвали снижающий давление суп

Врач Гандельман заявил, что холодный огуречный суп снижает давление

Врач-кардиолог Герман Гандельман назвал россиянам суп, который снижает давление. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он заявил, что таким свойством обладает холодный огуречный суп. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Гандельмана, в огуречный суп кладут чеснок, в котором содержится аллицин. Это вещество, как отметил врач, способствует выработке природного расширителя сосудов — окиси азота. «И когда мы употребляем минимум четыре грамма чеснока в день, снижается артериальное давление, это показали исследования», — рассказал кардиолог.

Кроме того, добавил специалист, в кожуре огурца содержится вещество кукурбитацин. Кардиолог объяснил, что оно препятствует образованию тромбов.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус предупредили об опасности употребления горячих супов. Они заявили, что блюдо повышает риск развития рака пищевода и ротовой полости.