Россиян предупредили о таящейся в горячем супе опасности

Врач Продеус: горячий суп повышает риск развития рака ротовой полости и пищевода

Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале предупредили об опасности, таящейся в распространенной у россиян привычке. Специалисты рассказали, что употребление очень горячего супа повышает риск развития онкологических заболеваний. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Горячие напитки, горячая пища, горячий суп повышают риски развития рака ротовой полости и пищевода», — заявил Продеус. При этом Малышева подчеркнула, что риск возникновения рака увеличивают напитки и пища, температура которых выше 60 градусов.

В том же выпуске врачи объяснили, что наиболее полезным для здоровья является приготовление супов в холодном виде. По их словам, холодные супы имеют свойство сохранять все витамины, в то время как при кипячении они разрушаются.

Ранее врач-невролог Дмитрий Шубин развеял распространенные заблуждения о гастрите. В частности, специалист назвал мифом мнение о том, что употребление супов способно защитить желудок от возникновения этого заболевания.