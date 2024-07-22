Россиянам назвали способ не стать жертвой нового вида мошенничества

Эксперт Бастрыкин: мошенники пугают штрафом за посещение запрещенных сайтов

Россиян предупредили о злоумышленниках, пугающих штрафами за посещение запрещенных сайтов. Руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин в беседе с агентством «Прайм» назвал способ не стать жертвой этого нового вида мошенничества.

Он уточнил, что схема основана на реальных ограничениях к некоторым сайтам на территории России. Однако, подчеркнул эксперт, за их посещение не предусмотрены штрафные санкции.

Бастрыкин заявил, что злоумышленники пользуются незнанием законов и тем, что люди боятся совершить противоправное деяние. Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт призвал россиян знать о своих правах и действующих законах. «Даже если требование об оплате штрафа показалось вам убедительным, не спешите перечислять указанную сумму на "специальную карту". Сначала посоветуйтесь с близкими, скорее всего, они быстро вас успокоят», — заключил он.

В случае, если злоумышленники оказались настойчивыми, Бастрыкин призвал заблокировать их и в дальнейшем игнорировать подобные сообщения.

Ранее стало известно, что мошенники стали пугать россиян штрафами за посещение сайтов, якобы дискредитирующих Вооруженные силы России. Они сообщали пользователям, что устройство, с которого они выходили в интернет, заблокировано, и требовали оплатить штраф в размере 5500 рублей. За неоплату штрафа злоумышленники угрожали заведением уголовного дела.