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18:03, 22 июля 2024Экономика

Россиянам предсказали прибавку к пенсии в сотни тысяч рублей

Доцент Балынин: россияне смогут получить прибавку к пенсии в 360 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Те жители России, которые подключатся к программе долгосрочных сбережений, смогут получать до 360 тысяч рублей прибавки к той пенсии, которая положена им от государства. Об этом изданию «АиФ» рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, механизм работает так: будущий пенсионер делает регулярные взносы (не меньше двух тысяч рублей) в рамках договора долгосрочных сбережений. Государство же прибавляет им дополнительную сумму (максимально 36 тысяч рублей).

Чтобы получить названную сумму, человек, среднемесячный доход которого до 80 тысяч рублей, должен внести в год 36 тысяч рублей. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей — 72 тысячи. Если же доход начинается от 150 тысяч, то тогда за год нужно внести 144 тысячи рублей.

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По словам Балынина, власти гарантируют гражданам безубыточность вложений и сохранность средств в сумме до 2,8 миллиона рублей.

Кроме того, он отметил, что взнос государства будет происходить на следующий год после того, как средства внесены россиянином. Например, сумму, инвестированную в 2024 году, власти софинансируют в 2025-м.

Ранее в России продлили срок государственного софинансирования взносов граждан по программе долгосрочных сбережений (ПДС) с трех до десяти лет.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с 1 января 2024 года. Чтобы присоединиться к ней, россиянин должен заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом и вносить сберегательные взносы. Фонд в свою очередь обязуется осуществлять выплаты при наступлении определенных оснований.

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      Кирилл Луцюк
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