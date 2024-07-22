Россиянин осквернил могилу основателя ЧВК «Вагнер» с помощью трех плакатов и попался

В Петербурге задержан мужчина, наклеивший три плаката на могилу Пригожина

В Санкт-Петербурге задержан 36-летний мужчина из Воронежской области, который наклеил три плаката на могиле основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По предварительным данным, злоумышленника задержал охранник Пороховского кладбища. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения, а также на него составили протокол о появлении в общественных местах в алкогольном опьянении.

По информации издания, задержанный уже имеет судимость по статье о краже.

20 июля сообщалось о том, что неизвестные осквернили могилу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

