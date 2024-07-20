Неизвестные осквернили могилу Евгения Пригожина

Неизвестные облили краской памятник на могиле Пригожина в Санкт-Петербурге

Неизвестные осквернили могилу основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Видеозапись с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах, которые, как утверждается, сделаны на Пороховском кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, можно увидеть, что бронзовая фигура Пригожина облита белой жидкостью, похожей на краску. Кроме того, в его руку положили предмет, внешне схожий с фаллоимитатором.

Власти города уже успели прокомментировать инцидент. В беседе с «Подъемом» представить администрации Красногвардейского района подтвердили осквернение могилы Пригожина и рассказали, что это произошло накануне. Там также отметили, что памятник был оперативно приведен в порядок. «Правоохранительные органы занимаются вопросом», — заключили районные власти.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников специальной военной операции (СВО). В отношении поджегшего могилы бойцов СВО на Смоленском кладбище возбуждено уголовное дело.