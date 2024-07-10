Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:31, 10 июля 2024Россия

В Петербурге подожгли могилу участника СВО

В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Конкретно.ру».

По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», 9 июля в полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее супруга на Смоленском кладбище сожгли венки. Зафиксировать на видео вандалов не удалось из-за отсутствия камер наблюдения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого, в Отрадном Ленинградской области 50-летняя местная жительница сообщила, что в промежутке с 8 по 9 июля разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. По словам россиянки, нарушители вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет. Полиция нашла на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.

Ранее в Волгограде разгромили могилы участников СВО на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища. Злоумышленники сорвали флаги, разбросали венки и сломали кресты. Спустя три недели полиция задержала двух мужчин и женщину, которых заподозрили в акте вандализма.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия пустила Украину на заседание СБ ООН после просьбы США. Киев отказался напрямую обращаться к представителям Москвы

      Подполье сообщило о взрывах в Снигиревке

      Захарова назвала провокацией обвинения в адрес России

      В Петербурге подожгли могилу участника СВО

      Российский военный решил полгода отдыхать от службы и получил восемь лет колонии

      Гол Месси помог сборной Аргентины выйти в финал Кубка Америки

      В России захотели ограничить рост цен на авиабилеты

      Перечислены простые и эффективные способы быстро взбодриться

      Россиянин сходил в гости, постеснялся попросить открыть дверь и выпал с седьмого этажа

      Суд отказал адвокатам «крабового короля» в возвращении второго дела прокурору

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше