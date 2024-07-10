В Петербурге подожгли могилу участника СВО

В Санкт-Петербурге и Ленобласти осквернили могилы участников СВО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области осквернили могилы двух участников специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Конкретно.ру».

По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», 9 июля в полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее супруга на Смоленском кладбище сожгли венки. Зафиксировать на видео вандалов не удалось из-за отсутствия камер наблюдения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого, в Отрадном Ленинградской области 50-летняя местная жительница сообщила, что в промежутке с 8 по 9 июля разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. По словам россиянки, нарушители вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет. Полиция нашла на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.

Ранее в Волгограде разгромили могилы участников СВО на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища. Злоумышленники сорвали флаги, разбросали венки и сломали кресты. Спустя три недели полиция задержала двух мужчин и женщину, которых заподозрили в акте вандализма.