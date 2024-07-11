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10:03, 11 июля 2024Силовые структуры

В отношении поджегшего могилы участников СВО возбуждено уголовное дело

В отношении поджегшего могилы участников СВО в Санкт-Петербурге возбуждено дело
Начало событий в новости В Петербурге подожгли могилу участника СВО

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге в отношении поджегшего могилы участников специальной военной операции (СВО) на Смоленском кладбище возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

9 июля в полицию обратилась 54-летняя жительница Петербурга, которая заявила, что на могиле ее супруга на Смоленском кладбище сожгли венки. Зафиксировать на видео вандалов не удалось из-за отсутствия камер наблюдения.

Помимо этого, в Отрадном Ленинградской области 50-летняя местная жительница сообщила, что в промежутке с 8 по 9 июля разгромили могилу ее сына на кладбище в деревне Горы. По словам россиянки, нарушители вырвали крест, сломали ограду, разорвали флаг, а также разбросали цветы, фуражку и портрет. Полиция нашла на месте происшествия окурки от сигарет и банку энергетика.

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      Анна Габай
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