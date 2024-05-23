В российском городе девушка и два парня разгромили могилы участников СВО

В Волгограде два парня и девушка разгромили могилы участников спецоперации

В Волгограде два парня и девушка разгромили могилы участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает v1.ru.

Уточняется, что молодые люди сорвали флаги, разбросали венки и поломали кресты на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища.

Полицейские задержали всех троих, однако одному удалось сбежать из отдела МВД. Спустя три недели силовикам удалось его найти и задержать.

Ранее в Кемеровской области подростки разгромили могилы участников спецоперации. На видео с места видны разбитые рамки с фотографиями военнослужащих и разбросанные венки. Возбуждено уголовное дело.