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20:22, 23 мая 2024Россия

В российском городе девушка и два парня разгромили могилы участников СВО

В Волгограде два парня и девушка разгромили могилы участников спецоперации

Фото: v1.ru

В Волгограде два парня и девушка разгромили могилы участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает v1.ru.

Уточняется, что молодые люди сорвали флаги, разбросали венки и поломали кресты на аллее воинских захоронений Верхнезареченского кладбища.

Полицейские задержали всех троих, однако одному удалось сбежать из отдела МВД. Спустя три недели силовикам удалось его найти и задержать.

Ранее в Кемеровской области подростки разгромили могилы участников спецоперации. На видео с места видны разбитые рамки с фотографиями военнослужащих и разбросанные венки. Возбуждено уголовное дело.

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      Никита Абрамов
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