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11:27, 22 июля 2024Моя страна

Россиянин поднялся на вулкан в офисном костюме

На Камчатке россиянин поднялся на вулкан Авачинский в офисном костюме
Турист Александр Мошкин

Турист Александр Мошкин. Фото: Telegram-канал «Вулканы Камчатки»

Российский путешественник поднялся на вулкан на Камчатке в офисном костюме. Об этом сообщает камчатская редакция «АиФ».

Речь идет о туристе Александре Мошкине, который совершил восхождение на вулкан Авачинский. При прохождении маршрута он был одет в пиджак, рубашку, галстук и туфли. «Это не только испытание для организма, но и для гардероба», — отметили в источнике.

Уточняется, что мужчина прогулялся по кратеру вулкана и получил наклейки сети нацпарков «Вулканы Камчатки» за восхождение.

Ранее Камчатка вошла в рейтинг лучших регионов для экстремального туризма в России. Эксперты отметили, что в регионе можно подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности. Также в список удачных направлений для любителей адреналина попали Алтай и Кабардино-Балкария.

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      Марк Успенский
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