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16:18, 5 июля 2024Моя страна

Названы лучшие регионы России для любителей экстрима

Алтай, Камчатка и КБР названы лучшими регионами для экстремального туризма
Гора Белуха

Гора Белуха . Фото: Elgin Yuri / Wikipedia

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» назвали лучшие регионы России для любителей экстрима. Результаты исследования специалистов попали в распоряжение «Ленты.ру».

В этот список, в частности, попал Алтай. По данным экспертов, в республике много возможностей для поклонников всего опасного и экстремального. «Их заинтересует дайвинг на Телецком озере, сплавы по рекам и восхождение на Белуху, — добавили они. — Эту гору многие считают очень своенравной, а само восхождение сложным — даже сложнее, чем на Эльбрус».

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Тем временем подняться к вулканам, отправиться в тур на джипах и пройти по маршрутам разного уровня сложности можно на Камчатке. А если туристы давно мечтали совершить восхождение на Эльбрус, полетать на параплане или побывать на горячих источниках, то им следует побывать в Кабардино-Балкарии (КБР).

Почитателей экстремального туризма ждут и в Красноярском крае. «В самом Красноярске можно попробовать гидрофлайт, — говорится в сообщении. — Это вид экстремальной активности: спортсмен "летает" над водой при помощи специального оборудования. Подросткам наверняка понравится в лесном веревочном парке SkyCamp на берегу Маны».

Ранее стало известно, что российские путешественники чаще всего берут в поезд овощи и фрукты. По данным «Туту.ру», таких пассажиров чуть больше 44 процентов.

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      Фариза Бацазова
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